I tredici gol in campionato di Giovanni Simeone - scrive Tuttosport - ma soprattutto la tripletta al Napoli, hanno acceso nuovamente i riflettori sull’attaccante della Fiorentina in ottica mercato. Il 'Cholito' è blindato da un contratto fino al 2022 e la volontà dei viola è di resistere all’assalto delle pretendenti. La lista è lunga: in Premier League c’è il Tottenham, in Francia il Lione, in Spagna Valencia, Villarreal e Siviglia.