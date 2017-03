Diego Simeone ha parlato ad As delle finali perse con l'Atletico Madrid: ''Onestamente non penso che sia possibile arrivare al livello di Real, Bayern e Barcellona; sono tre club differenti rispetto a tutti gli altri, soprattutto per i giocatori che hanno. La loro storia li rende superiori a tutti gli altri e la cosa pesa in ogni aspetto. Finali di Champions perse? Ho sofferto in entrambi i casi, ma l'anno scorso in modo particolare. Il primo anno avevamo appena vinto il campionato ed è stato un finale meno amaro. Se ho fatto un errore a schierare titolare Diego Costa a Lisbona? Se tornassi indietro, giocherebbe ancora dall'inizio. Lui era il mio miglior giocatore, come avrei potuto lasciarlo in panchina!? Non era infortunato, semplicemente non era al top. Se Messi fosse al 50% il Barcellona lo farebbe giocare comunque in una partita così, e Diego era il nostro Messi''.