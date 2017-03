Non sarà spettacolare, ma i risultati parlano per lui. L'Atletico Madrid del Cholo Simeone continua a sorprendere e l'ennesima qualificazione ai quarti di finale di Champions League segna anche un record personale incredibile per l'allenatore argentino.



Simeone è infatti l'unico allanatore ad essere costantemente approdato ai quarti di finale di Champions League negli ultimi 4 anni. Meglio anche di Ancelotti, Guardiola e Allegri. Nonostante le continue cessioni e le grandi rivoluzioni, di anno in anno l'Atletico è sempre andato avanti nella più importante competizione europea per club. E il merito di questo piccolo record va soprattutto al Cholo.