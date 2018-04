Maradona è l’idolo degli argentini e un amico di suo padre, ma Giovanni Simeone non ci pensa. Come scrive Il Corriere dello Sport, l’attaccante viola, domenica contro il Napoli, penserà soltanto a fare gol. È a meno due dal record personale in Serie A e fin da domenica proverà a segnare per battersi. Davanti troverà un Napoli che segna molto più della Fiorentina e che ha un grande obiettivo da inseguire ma per il Cholito conterà solo fare gol.