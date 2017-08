Diego Simeone ha parlato a margine della partita pareggiata per 2-2 dall'Atletico Madrid contro il Girona: ''Mi è piaciuta la reazione del secondo tempo, poche squadre avrebbero creduto di ribaltare il 2-0 della prima frazione. Mi congratulo con i miei calciatori per il lavoro che hanno fatto oggi. La partita è un esempio di che squadra siamo, non diamo nulla per perduto fino alla fine''.