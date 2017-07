Il viaggio milanese di Keita Baldè Diao non ha prodotto risultati in ottica mercato. L'attaccante della Lazio ha pranzato in un noto ristorante del capoluogo lombardo in compagnia della bellissima fidanzata Simona Guatieri e del suo agente, Roberto Calenda. L'Inter è una possibilità concreta ma ad oggi, non c'è ancora accordo fra i nerazzurri e il presidente Lotito.



Chi sta spingendo Keita verso l'addio e spinge per il trasferimento il più possibile vicino a Milano è proprio la bella modella di origini molisane ma con un passato da velina nella televisione spagnola. E' stata infatti la velina della versione spagnola di Striscia la Notizia su TeleCinco e ora vorrebbe rilanciarsi nel mondo della tv. E mentre lei sogna un trasferimento a Milano del suo Keita, i suoi profili social sono presi d'assalto dai tifosi nerazzurri. Un segnale? Per ora gustatevela nella nostra gallery.