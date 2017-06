Intervistato da TuttoJuve, l'ex allenatore dell'Inter, Gigi Simoni, esprime la propria opinione su Federico Bernardeschi.



“Ho avuto dei rapporti difficili con la Juventus quando allenavo i nerazzurri, ma nonostante ciò mi sento in dovere di affermare che attualmente i bianconeri siano i più forti in Italia. Negli ultimi anni hanno goduto di calciatori eccellenti. Bernardeschi? Lo conosco molto bene, è un ottimo giocatore che però ha il difetto di non avere una continuità eccezionale. Ma l’età è dalla sua parte ed è ancora in crescita. L'ho visto giocare con l’Under 21 e ha reso molto bene. Se dovessi dare un consiglio alla Juve, suggerirei di investire la cifra che la Fiorentina richiede per lui, ma non lo faccio io il mercato”.