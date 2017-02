Gigi Simoni, ex allenatore dell'Inter, ha parlato al Resto del Carlino della sua esperienza in nerazzurro e dell'operato di Stefano Pioli: ''L'Inter è stata la mia gioia più grande, la squadra più facile da allenare perché composta da un gruppo di giocatori straordinari. Pioli? Ha avuto il merito di dire cose sul valore della rosa che in quel momento sembravano incredibili, così è riuscito a far capire ai giocatori quanto credeva in loro''.