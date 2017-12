Intervistato da Itasportpres, l'ex tecnico dell'Inter, Gigi Simoni, parla della squadra allenata da Luciano Spalletti e ne evidenzia le lacune.



“Spero che l’Inter possa superare questo periodo, inizialmente si pensava che potesse giocare alla pari di Juventus e Napoli, ma in effetti non è così. I nerazzurri hanno dimostrato di essere una squadra potente, ma questo non vuol dire esserlo più delle altre. Joao Mario mi era piaciuto tanto all’Europeo del 2016, adesso sembra un altro giocatore. Con il Milan ha sbagliato un gol incredibile. Io sono dell’idea di cederlo e di acquistare un altro giocatore. Lo vedo timoroso, sbaglia passaggi facili. I calciatori attraversano momenti negativi, però a volte è giusto anche cambiare. Inoltre, la squadra non è messa bene a centrocampo, servono giocatori diversi. Con un paio di innesti di grande qualità l'Inter può arrivare all’altezza delle prime della classe”.