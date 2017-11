Intervistato da ItaSportPress, l'ex tecnico dell'Inter, Gigi Simoni, ha parlato di Mauro Icardi



“Icardi è fortissimo. Diciamo che prima era solo un finalizzatore, ma nel calcio di oggi un centravanti deve essere completo, aiutando anche la squadra. Magari può perdere qualche gol, però questo lavoro dà dei vantaggi a tutti i compagni. Parte da dietro e lascia la palla agli altri giocatori, buttandosi in area di rigore, lui in questo è bravissimo. Icardi è un attaccante che realizza reti come pochi e sa muoversi alla perfezione. Prima che gli arrivi il pallone sa già come posizionarsi. Fa quello che si deve fare e tutto questo non è casuale. Spero che l’Inter se lo tenga stretto”.