L'attaccante Nwankwo Simy, intervistato da Sky Sport, giura amore al Crotone: "A Crotone mi trovo molto bene, sono qui da due anni e la citttà è bella, tranquilla, dove tutti mi vogliono bene. Il gol non è un'ossessione, quando uno è tranquillo arriva, come viene viene. Voglio restare qua, sono in Serie A ed è uno dei migliori campionati d'Europa: perché andarmene? Juve e Napoli? Non mi interessa, adesso mi interessa la prossima partita, ossia il Sassuolo. L'unica cosa che conta è la nostra salvezza".