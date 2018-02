Era l'agosto 2015, Guilherme Siqueira doveva essere il nuovo laterale mancino della Juventus. Una trattativa lunga ed estenuante saltata proprio sul traguardo: il terzino sinistro dell'Atlético Madrid aveva già l'accordo coi bianconeri, ma l'intesa tra club mancata per dettagli fece annullare tutto e la Juve scelse a sorpresa di anticipare l'operazione Alex Sandro. E' andata decisamente bene così. Oggi, Siqueira è svincolato, ha 31 anni e aspetta una soluzione che potrebbe chiamarsi Napoli.



IDEA TEST - Già passato dalla Serie A con le maglie di Inter e Udinese in passato, Siqueira è un laterale mancino affidabile di cui però bisogna capire le condizioni attuali. Giuntoli sta cercando un sostituto di Ghoulam dopo la rottura della rotula, una pedina in più da garantire a Sarri per non rimanere col solo Mario Rui; Siqueira potrebbe così essere chiamato da subito in prova al Napoli per qualche giorno, così da decidere poi se tesserarlo o meno. Questa l'ipotesi che Giuntoli sta valutando, più forte la candidatura di Siqueira rispetto a Milic o altri nomi spuntati nelle ultime ore. Sempre che Siqueira sia d'accordo a sottoporsi a questo test per essere pronto per il Napoli. Dialoghi in corso, dalla Juve nel destino... alla sorpresa Napoli.