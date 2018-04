Salvatore Sirigu è l'uomo del momento in casa Torino, d'altronde non poteva che essere altrimenti dopo la splendida prestazione fornita contro l'Inter che ha permesso alla sua squadra di conquistare una preziosa vittoria. L'estremo difensore, che da inizio stagione sta offrendo prestazioni superlative, è finito anche nel mirino di alcune grandi squadre come ad esempio il Napoli e la stessa Inter, per allontanare dalla testa del portiere la tentazione di cedere al corteggiamento di uno di questi club, il presidente granata Urbano Cairo sta pensando di offrire al giocatore il rinnovo del contratto.



Sirigu la scorsa estate ha firmato un contratto biennale con il Torino, che scadrà quindi nel 2019, ma in casa granata sono già iniziate le trattative per il prolungamento.