Salvatore Sirigu è stato uno dei più importanti colpi di mercato del Torino della scorsa estate: arrivato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Paris Saint Germain, il portiere in questa stagione sta dimostrando di essere ancora uno dei migliori nel panorama italiano. Non a caso sull'estremo difensore hanno posato i propri occhi anche squadre come il Napoli e soprattutto l'Inter nel caso Samir Handanovic dovesse essere ceduto a fine stagione.



Il Torino non ha però intenzione di perdere il proprio portiere titolare e per questo il presidente Urbano Cairo sta valutando l'ipotesi di offrire un rinnovo di contratto al giocatore (quello attuale scadrà il 30 giugno del 2019). I discorsi con l'agente sono già stati avviati: se l'affare dovesse andare in porto la società granata potrebbe allontanare definitivamente gli occhi di Inter e Napoli da Sirigu.