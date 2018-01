A 32 anni e mezzo (i 33 li compirà il prossimo 22 gennaio), Mohamed Sissoko ha deciso di rimettersi in gioco e partire da una nuova sfida che si chiama Atletico San Luis (società di proprietà dell’Atletico Madrid per il 50% insieme a soci minoritari), che partecipa alla Liga de Ascenso de México che è l’equivalente della nostra Serie B.

La redazione de IlBianconero.com lo ha intervistato non solo per raccontare del suo esordio – con la maglia numero 6 -, ma anche per parlare di Juventus: “L’esordio purtroppo non è stato positivo perché abbiamo perso contro il CF Alebrijes de Oaxaca, ma il San Luis è una buona squadra e vogliamo fare qualcosa di bello. Ho fatto bene in Indonesia (al Mitra Kukar ndr) e ho avuto l’opportunità di venire qui in Messico per giocare in un campionato che ritengo molto bello. Ne ho parlato con la mia famiglia e abbiamo preso questa decisione. Obiettivi? Il progetto è molto interessante, il club vuole salir di categoria e lotterò con i miei compagni per poter ottenere questo obiettivo”.



