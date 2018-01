Il 31 agosto, praticamente al fotofinish, la Sampdoria ha ufficializzato il doppio colpo dal Napoli: in blucerchiato ecco Duvan Zapata e Ivan Strinic, arrivati a Genova per colmare le lacune più evidenti dell'organico doriano. Alla corte di Marco Giampaolo, Strinic si è imposto da subito come titolare, giocando alcune ottime partite mentre in altre gare il terzino croato è parso più in difficoltà. La causa delle flessioni dell'ex laterale del Napoli è da ricercarsi principalmente nelle sue condizioni fisiche, che sino ad ora hanno impedito al giocatore di trovare la continuità.giusta. E su questo aspetto starebbe ragionando Corte Lambruschini.



Strinic ha ereditato alla Samp il contratto che aveva con il Napoli, con scadenza giugno 2018. Secondo Il Secolo XIX però nessuno in questo momento starebbe parlando di un eventuale rinnovo. Con il Mondiale ancora da disputare, l'assenza di una trattativa rappresenterebbe una spia dei rapporti non particolarmente intensi tra il Doria e l'entourage di Strinic. Oltretutto il suo procuratore Tonci Martic non prevede soste a Genova nel prossimo futuro, e la situazione sembra destinata a vivere una fase di stallo. La sensazione, scrive ancora il quotidiano, è che la Samp voglia prima monitorare le condizioni fisiche del giocatore, per poi decidere come muoversi in ottica calciomercato.