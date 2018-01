Suso alla ricerca del gol smarrito. Lo spagnolo non trova la via della rete dalla sfida del 5 novembre scorso a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il Milan commenta così la situazione del suo numero 8: Sia il gol di Coppa Italia contro il Verona del 13 dicembre - si legge su acmilan.com - sia la sua importanza a livello di assist e di partecipazione alla manovra nelle altre partite di campionato, avevano in effetti fatto passare in secondo piano il dato ricordato dalla Gazzetta. E cioè che Suso non segna in campionato dal 5 novembre 2017, 2 mesi e mezzo soste comprese. La rete, molto bella, risale a un Sassuolo-Milan che è rimasta anche l'ultima vittoria in trasferta conseguita dalla squadra rossonera. Sono 2, quindi, le situazioni importanti da ripristinare, nella dura trasferta di Cagliari".