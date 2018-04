Arrivano le prime parole da nuovo tecnico del Siviglia per Joaquin Caparros. Lo spagnolo, ex calciatore e allenatore degli andalusi (dal 2000 al 2005), si è presentato così in conferenza stampa: "Per me è una grande soddisfazione tornare a casa. Sono contento che il Siviglia si sia ricordato di me. So che siamo in una situazione complicata, ma volevo tornare. Ho una rosa spettacolare, sono convinto che daremo tutto per raggiungere il nostro obiettivo in questo finale di stagione. Il Siviglia si è conquistato il ruolo di big mondiale".