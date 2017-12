Il presidente del Siviglia José Castro ha spiegato i motivi che hanno spinto il club all'esonero dell'ormai ex tecnico Eduardo Berizzo, tornato in panchina una settimana fa dopo l'intervento per il cancro alla prostata: "Si è trattato di una decisione complicata e dolorosa. Esonerare un allenatore non è mai semplice, soprattutto se si tratta di una persona come Eduardo. Ci sono momenti però in cui serve prendere le decisioni più giuste per la società. Il calcio è anche questo. I risultati non sono in linea con gli obiettivi. Abbiamo una responsabilità verso i tifosi e dobbiamo aspirare sempre al massimo. Crediamo che sia una decisione buona per il futuro del Siviglia".