Intervenuto in conferenza stampa per la presentazione di Joaquin Caparros come nuovo allenatore del Siviglia, il presidente Castro ha parlato anche dell'esonero di Vincenzo Montella: "Non arrivavano i risultati, pensavamo di vincere contro il Levante ma così non è stato. Da un po' avevamo parlato con Caparros perché si unisse allo staff la prossima stagione, ma chi meglio di lui per aiutare. I termini economici sono privati e non li comunichiamo. Consideriamo sempre l'opzione che abbiamo di esonerare un allenatore".