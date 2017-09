Il Consiglia d'Amministrazione del Sivilgia, riunitosi oggi al Ramon Sanchez-Pizjuan, ha concordato, dopo aver analizzato ed elaborato lo tudio del caso Vitolo con degli esperti in materia, di citare in giudizio al Tribunale di Giustizia tutte le parti coinvolte, in difesa dei suoi legittimi interessi.



Come è noto, l'ormai ex giocatore del Siviglia Vitolo, ha lasciato il club passando a luglio al Las Palmas, passaggio che anticipa il suo trasferimento all'Atletico Madrid nel prossimo mese di gennaio, dopo aver pagato la clausola rescissoria uniltaralmente, subito dopo il rinnovo di contratto col Siviglia.