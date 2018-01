L'arrivo di Vincenzosulla panchina del Siviglia può spingere l'attaccante Wissama lasciare già a gennaio. Nell'ultima partita l'allenatore italiano gli ha preferito in avanti Luis Muriel, che ha ricambiato la fiducia con un gol nel 3-0 all'Espanyol. Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo non mancano gli estimatori per il francese, la cui clausola rescissoria è fissata a 30 milioni. Molto dipenderà dai movimenti in entrata degli andalusi, alla ricerca di una punta. Batshuayi è una pista calda e l'arrivo di Dzeko al Chelsea potrebbe accelerare l'affare e di riflesso anche spingere Ben Yedder all'addio.