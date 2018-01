Il presidente del Siviglia José Castro ha parlato oggi in conferenza stampa del futuro di Steven N’Zonzi, centrocampista francese accostato da mesi ormai anche alla Juventus: “È un giocatore della nostra rosa, ha ancora tre anni di contratto. Per ora non abbiamo ricevuto ancora nessuna offerta per lui. Credo che rimarrà almeno fino a giugno”.