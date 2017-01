Stevan Jovetic, arrivato al Siviglia dall'Inter a gennaio, ha avuto un impatto incredibile con il calcio spagnolo ed ha segnato due gol in due presenze, entrambi contro il Real Madrid; a margine del match vinto contro i blancos, deciso proprio da un suo gol, il montenegrino ha commentato il suo approccio col Siviglia: ''Sto bene e sono felice, non potevo immaginare un avvio migliore di questo. Voglio ringraziare i compagni che mi hanno aiutato fin da subito, così come l'allenatore e i tifosi. Voglio fare sempre il meglio per la squadra, vogliamo arrivare lontano sia in Liga che in Champions''.