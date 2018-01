Quattro gare per Vincenzo Montella da quando occupa la panchina del Siviglia: due vittorie (contro il Cadice, in Coppa del Re) e due sconfitte (entrambe in Liga). Questo, il difficile inizio del tecnico di Pomigliano D'Arco, che eredita una squadra già da tempo in picchiata - la cui flessione ha portato all'esonero di Eduardo Berizzo - che in campionato non vince da cinque partite di fila e sta allontanandosi sempre più dalle posizioni di vertice. Il periodico andaluso Estadio Deportivo, riporta senza mezzi termini il suo punto di vista: "Cinque partite senza vittorie in campionato, tre sconfitte consecutive. I giocatori, attanagliati e senza attitudine. Serve una svolta per cambiare tutto questo". Una svolta che solo il mercato può portare.