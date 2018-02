L'allenatore del Manchester United, José Mourinho ha dichiarato alla vigilia della trasferta di Siviglia: "Vogliamo sempre giocare contro le formazioni migliori d'Europa, questo è il motivo principale per cui ci piace questa competizione. Alexis Sanchez è voluto venire nel nostro team per giocare in Champions League già da questa stagione. C'è ancora molta strada da fare. Ora dobbiamo concentrarci sull'avversario molto difficile di domani, il Siviglia. Loro sono esperti e grandi vincitori di coppe: si divertono a giocarle. La gara, la prima di questa sfida a eliminazione diretta in due tornate, non decide nulla ma è di certo molto importante. Sia il match di domani che quello di ritorno saranno molto equilibrati. Direi che le due squadre hanno le stesse possibilità di passare il turno: noi vogliamo andare avanti e siamo fiduciosi di potercela fare. Turn over? Contro l'Huddersfield abbiamo giocato con i calciatori che avevamo a disposizione. L'unico che ha riposato è stato De Gea. Ma ciò non è avvenuto per preservare il nostro portiere ma perché abbiamo molto rispetto per Romero: anche lui merita di disputare alcune partite per farsi trovare pronto dalla sua nazionale per la prossima Coppa del Mondo".