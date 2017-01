Stefan Jovetic si avvicina a grandi passi al Siviglia: il montenegrino è pronto a lasciare l'Inter in questa finestra di mercato e il club andaluso è un'opzione più che concreta. Lo conferma anche il ds del Siviglia Monchi nel corso della conferenza stampa per la presentazione di Lenglet: "L'interesse per Jovetic è reale, c'è un ostacolo con il suo club, una condizione che non ci soddisfa ma stiamo cercando di trovare un accordo. Siamo ottimisti per Jovetic, ma stiamo guardando anche altri giocatori con ambizione e attitudine".



N'ZONZI - Ottimismo anche per quanto riguarda il rinnovo di Steven N'Zonzi, obiettivo di mercato di Juventus e Manchester City: "Abbiamo fatti grandi passi avanti, il giocatore è felice e siamo molto ottimisti. Stiamo prendendo le misure e siamo vicini a trovare l'accordo con il padre. Gli sforzi compiuti dal club sono importanti, siamo fiduciosi di chiudere per il rinnovo".



VANGIONI - Mentre per quanto riguarda Leonel Vangioni del Milan Monchi nicchia: "Al momento non stiamo chiudendo per Vangioni, mi sorprende che si parli di lui. Non è un'opzione".



FUTURO - Monchi chiude con una battuta sul suo futuro personale: "Se dovessi andare via del Siviglia domani o entro quattro anni, non continuerei fino all'ultimo giorno ma fino a dieci giorni dopo".