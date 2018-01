Vincenzo Montella, tecnico del Siviglia, parla in conferenza stampa, facendo il punto sul mercato: "Sono stati giorni difficili dopo il derby, abbiamo visto e rivisto la partita e dico che dobbiamo avere più compattezza in difesa. La squadra sta lavorando bene ed è motivata per la prossima sfida. Chiedo anche ai tifosi di continuare a starci vicini, la squadra è vicina al quarto posto e continuerà a lottare per arrivarci. Mercato? Ho una rosa di valore e parlo continuamente con i direttori. La rosa si può migliorare come tutto, ma sono felice dei giocatori che ho. Obiettivi? Abbiamo l'obbligo di lottare per tutti e tre gli obiettivi che abbiamo e questo faremo. Aleix Vidal e Batshuayi? Sono due grandi giocatori, Vidal lo conoscete bene. Con Conte ho un buon rapporto ma non ho parlato di Batshuayi con lui".