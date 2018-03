Vincenzo Montella, tecnico del Siviglia, ex di Roma, Catania, Fiorentina e Milan, parla a Rai Radio 1 nel corso di Radio Anch'Io Sport: "Il compito più arduo tra Roma e Juve in Champions? Non ho ancora incontrato né Barcellona né il Real. Sono due squadre differenti, piene di talento. Ci vorrà anche molta fortuna. La Juventus è la squadra più abituata, spero possano essere due partite aperte. Chi vorrei incontrare in semifinale? La Roma, sicuramente, ma anche in finale. Sia per l'amicizia con Di Francesco e sia per l'affetto che mi lega ai giallorossi".