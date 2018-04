L'allenatore italiano del Siviglia, Vincenzo Montella ha dichiarato dopo la sconfitta in casa per 2-1 contro il Bayern Monaco in Champions League: "Sono orgoglioso per come ha giocato la mia squadra contro un avversario di questo livello. Nel primo tempo avevamo più forza ed energie per creare occasioni, potevamo segnare di più. Peccato per la deviazione nel loro primo gol, poi nella ripresa eravamo più stanchi e non siamo riusciti a ripartire. Ora la qualificazione è difficile e può sembrare impossibile, ma non lo è. Finché c'è speranza, perché non crederci?".