Dopo il successo contro l'Espanyol, l'allenatore del Siviglia Vincenzo Montella parla a Fox Sports: "Più psicologo che allenatore? E’ vero è la prima vittoria in Liga ma ne abbiamo vinte altre tre in Copa del Rey e sicuramente il momento più basso è stato con l’Alaves e lì è scattato qualcosa nella testa di tutti e la squadra adesso ha anche qualche conoscenza in più rispetto alle mie idee e quindi le cose stanno andando con più facilità con l’unione che sta crescendo. Si vede che è una squadra che ha un’idea unica e questo fa la differenza in qualsiasi squadra. Fondamentale aver recuperato Muriel e Vazquez? Si le chiavi sono sempre più di una. Loro sono giocatori importanti che dovevano sentire un po’ di fiducia, stanno facendo delle grandi prestazioni ma penso veramente possano fare molto di più per le potenzialità che hanno. Non devono accontentarsi e andare avanti attraverso il lavoro. Come procede l'inserimento a Siviglia? La lingua va abbastanza bene: considerando che partivo da zero riesco a capire quasi tutto. Sto studiando molto ma non è facile parlare davanti alle telecamere senza essere preso in giro. Sono un po’ restio in questo ma sono dentro la mentalità della società che ha grande ambizione ma anche grande umiltà. I tifosi allo stesso modo sono molto esigenti ma sono rispettosi. Vivo la città perché mi piace camminare la sera, quindi tutto bene. Mercato? A me piace parlare con il mio direttore e mettere giù delle idee. Poi è sempre la società che sceglie i calciatori perché la responsabilità è sempre della società e l’allenatore deve fare l’allenatore quindi stiamo valutando, stanno valutando e vediamo quello che succederà".