Vincenzo Montella perde 5-3 il derby col suo Siviglia. Queste le parole dell'ex Milan dopo il ko contro il Betis: "Capisco la delusione, perché ho vissuto molto derby e so come ci si sente. So che Siviglia vive molto per questa partita e c'è tristezza. Dobbiamo lavorare. E' stata una partita entusiasmante, con molti obiettivi. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, avremo potuto segnare qualche gol in più, loro con due azioni hanno fatto due gol. Il risultato è ingiusto. Non ce l'aspettavamo, abbiamo visto cose positive come il possesso palla".