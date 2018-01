Vincenzo Montella ha parlato dopo la vittoria all'esordio contro il Cadiz: "Ho provato ottime sensazioni, siamo rimasti concentrati e abbiamo segnato due gol. La squadra è rimasta unite per tutta la partita e si è sacrificata, per questo esco da questa prima partita molto soddisfatto. Il gioco sugli esterni? Per noi sono importanti, devono segnare oltre che creare gioco. Il Betis? Sappiamo che è importante per i giocatori e per i tifosi, ma lo è anche per me e non vedo l'ora di giocare questa sfida".