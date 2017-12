Dopo l'annuncio ufficiale del suo ingaggio, sono arrivate anche le prime parole in conferenza stampa di Vincenzo Montella da nuovo allenatore del Siviglia: "Voglio ringraziare il Siviglia per questa incredibile opportunità. Voglio vincere di più come tecnico e questa è la squadra ideale per farlo con le mie idee. Lo stadio e il club mi hanno colpito quando ho giocato qui con la Fiorentina. Ho visto tante partite del Siviglia dell'anno scorso e anche di questa stagione, soprattutto in Champions League. Non ho visto le ultime, ma sarà la prima cosa che farò, per capire quello che è successo. Il Siviglia deve giocare con passione".



DA N'ZONZI A MARESCA - Un commento anche su N'Zonzi, in rotta con la società e seguito in passato dalla Juventus: "Per me Steven è un giocatore molto forte, dovrò parlare con lui per capire quello che pensa. Non ho ancora parlato col direttore sportivo del mercato, ma solo delle mie idee di base sui giocatori che già abbiamo. Valuteremo insieme e, se necessario, ci saranno acquisti. La mia idea di calcio si concretizza attraverso la passione che inizia nei giocatori, dobbiamo provare a giocare a calcio. Inizio nel derby? Ne ho giocati tanti in carriera, anche come allenatore. So che contro il Betis sarà una gara diversa dalle altre, mi spiace non avere a disposizione più tempo, ma sono felice di iniziare con una partita così, dovremo prepararla con cuore e testa. Maresca? Enzo ha fatto la storia in questo club, ha il mio rispetto, mi sta aiutando molto nel rapporto con la società, prometto che imparerò presto lo spagnolo".