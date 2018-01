Luis Muriel, attaccante del Siviglia ex Samp, ha parlato a beIN Sports dopo la convincente vittoria per 3-0 in casa dell'Espanyol, gara in cui ha anche segnato una rete di rara bellezza: "Siamo contenti, abbiamo interrotto la striscia negativa con una buona prestazione e una vittoria. Montella? Era troppo presto per giudicare il suo lavoro dopo le sconfitte iniziali con Betis e Alaves. Era solo una questione di tempo. La squadra sta piano piano capendo le sue idee di gioco".