Steven N'Zonzi è stato a un passo dalla Juventus nel corso della finestra estiva di mercato dello scorso anno. La clausola rescissoria di 40 milioni di euro, richiesti dal Siviglia per privarsi del proprio perno di centrocampo, ha vacillato a più riprese, ma il francese è infine rimasto in Spagna, con buona pace del suo estimatore Massimiliano Allegri. Dopo un avvio di stagione complesso, che ha legittimato i dubbi della dirigenza bianconera di fronte al lauto investimento, N'Zonzi è letteralmente rinato con l'arrivo di Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, in Andalusia. E ora la Juve ci ripensa?