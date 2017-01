Jorge Sampaoli, allenatore del Siviglia, ha parlato dopo la vittoria per 4-3 degli andalusi contro l'Osasuna: ''Non resteremo delusi, lotteremo per il titolo: questa è la verità. Forse non avremo la forza per resistere fino alla fine e forse non riusciremo davvero a vincere, ma lotteremo fino alla fine. Noi seguiamo una strategia molto chiara, e ai giocatori piace; l'idea di base è quella di giocare nello stesso modo contro tutti gli avversari. Vogliamo sempre prendere l'iniziativa e speriamo di essere anche più competitivi nella seconda parte di stagione''.