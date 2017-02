Jorge Sampaoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di una settimana fondamentale per le ambizioni del Siviglia, prima l'Eibar, poi il Leicester in Champions League. Tra campo e mercato, ecco le sue risposte: "Sono rimasto sorpreso dalla sconfitta di Barcellona perché ho visto la partita precedente contro l'Alaves. La Champions League ha fatto vedere una differenza che non esiste tra queste due squadre, queste sono le sensazioni, ma il PSG ha fatto di tutto per segnare e per marcare questa differenza".



"Io al Barcellona? Queste speculazioni dei media, sono un po' egoiste e non hanno la chiarezza della valutazione di un tecnico che ha ottenuto tanto come Luis Enrique. Sarà lui a decidere. Io sono tranquillo, non è nata da me questa indiscrezione, e quindi non ho nulla da spiegare a nessuno. Mi sarei preoccupato se avessi proposto o pensato io di andare via da qua, ma non è così".



"Nella mia mente c'è solo l'idea di continuare a lavorare ogni giorno per consolidare questa mentalità nel club che mi ha portato in Europa. All'interno della settimana può esserci di più o di meno, ma dipende da giorno a giorno: in questa professione, non mi genero nessuna aspettativa da commentare, se non la realtà, e la realtà è che ora sono in questo club, domani non si sa".