Jorge Sampaoli, tecnico del Siviglia, è tra i più ricercati: piace alla Roma, è seguito dall'Argentina per il dopo Bauza, ma è sotto contratto con gli andalusi. Queste le parole dell'ex ct del Cile per il futuro: "Il quadro cambia ogni giorno, quello di un allenatore viene modificato con i risultati. Sono tutte supposizioni. Sono venuto con una squadra giovane per combattere in campionato e ora siamo in un momento non ideale, ma se rimango qui è per avere la possibilità di costruire un grande Siviglia".