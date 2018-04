Il direttore sportivo del Siviglia Oscar Arias non ha risparmiato una frecciata a Vincenzo Montella circa lo scarso impiego dell'attaccante classe '95 Sandro e del centrocampista classe '89 Roque Mesa, arrivati nel mercato di gennaio: "Il rendimento dei giocatori dipende da quanto l'allenatore li schiera in campo, è come se avessimo comprato Messi e il tecnico non lo facesse giocare: nessuno può mettere in dubbio le qualità di Sandro e Roque Mesa. Se non giocano è una scelta tecnica, l'allenatore fa quel che crede per gestire al meglio il gruppo".