Jorge Sampaoli è tra gli allenatori più ambiti per la prossima finestra di mercato. L'attuale tecnico del Siviglia non è passato inosservato ai più, e nemmeno la sua capacità di lavorare e di ottenere risultati. Il Barcellona ha messo gli occhi su di lui in caso di risoluzione con Luis Enrique, ma il club andaluso vorrebbe blindarlo con il rinnovo. Secondo quanto riporta Radio Sevilla, infatti, è già pronta una proposta per raddoppiare il contratto biennale firmato al suo arrivo la scorsa estate.