Vincenzo Montella sarà il nuovo allenatore del Siviglia, è arrivata anche la comunicazione ufficiale dell'accordo tra il tecnico partenopeo e il club andaluso, apparsa sul profilo Twitter e sul sito ufficiale della società spagnola: l'ex tecnico del Milan siglerà nella giornata di domani la firma sul nuovo contratto.



I DETTAGLI​ DEL CONTRATTO E LO STAFF - L'accordo è stato trovato per un anno e mezzo di contratto e l'ex allenatore del Milan ha già scelto lo staff con cui inizierà la nuova avventura spagnola: tra i suoi collaboratori ci sarà anche Enzo Maresca, che tornerà quindi al Siviglia dopo averci giocato da calciatore. Il resto dello staff sarà composto da Daniele Russo come vice, Nicola Caccia come collaboratore, oltre a Simone Montanaro come Match Analyst. Il preparatore atletico potrebbe essere Mario Innaurato, oggi nello staff di Gattuso, ma arrivato al Milan proprio grazie a Montella, secondo quanto riporta GianlucaDiMarzio.com.



IL MILAN RISPARMIA - Come riportato nel pomeriggio da Calciomercato.com, la trattativa fra il Milan e Montella per la rescissione del suo contratto è arrivata dopo che le due parti hanno trattato la buonuscita per l'anno e mezzo di contratto rimanente col club rossonero (circa 4,5 milioni di euro netti da percepire). L’avventura di Montella sulla panchina del Siviglia inizierà con la doppia sfida con il Cadice, mentre l'esordio in Liga coinciderà con il derby contro il Betis, mentre a febbraio ci sarà l’ex interista Mourinho ad attenderlo agli ottavi di finale di Champions League.



IL COMUNICATO UFFICIALE - Montella arriva al Siviglia in sostituzione di Berizzo, esonerato e malato. Ecco il comunicato ufficiale da parte del Siviglia: "Principio di accordo con Montella per dirigere il SIviglia: l'allenatore viaggerà domani a Milano per ufficializzare il suo svincolo dal Milan e nella notte tornerà a Siviglia, per il suo primo allenamento nella giornata di sabato. Il Siviglia e il tecnico italiano Vincenzo Montella hanno stipulato un principio di accordo affinchè l'italiano diventi l'allenatore della prima squadra fino al giugno 2019. L'accordo sarà in essere una volta che Montella avrà trovato un accordo con il Milan per lo svincolo, che Montella tratterà questo venerdì negli uffici del club rossonero. Una volta firmata la sua buonuscita Montella tornerà a Siviglia nella tarda nottata di venerdì per firmare il suo nuovo contratto, mettersi alla guida della squadra e dirigere il primo allenamento sabato mattina, prima della presentazione ufficiale. Intanto che accade ciò, l'allenamento di oggi verrà diretto dai tecnici Luis Tevenet e Carlos Marchena. A breve si conosceranno i dettagli sullo staff del nuovo tecnico del Siviglia".