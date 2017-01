Lukasz Skorupski, portiere dell'Empoli di proprietà della Roma, ha parlato ai microfoni del portale polacco Sportowefakty. Queste le sue dichiarazioni.



Chi è meglio, Szczesny o Skorupski?

Lui ha chiuso 7 gare senza prendere gol, una in meno di me. Anche se io ho giocato 2 partite in meno. Ottimo, mi fa piacere che entrambi abbiamo questi numeri. Sono orgoglioso che i polacchi possano eccellere. Non ho paura di essere recuperato da Szczesny. Anche il pareggio mi andrebbe bene.



Possiamo dire che ci sarà un duello per la porta. Tu tornerai nella Capitale in estate mentre la Roma vuole comprare Szczesny

Se lo compreranno allora il mio futuro non sarà a Roma e prenderò un’altra strada. Voglio giocare, crescere e non tornare in panchina. Non è quello lo scenario ideale per un calciatore, quindi vorrei andare in un club che mi darebbe più possibilità di giocare rispetto alla Roma. Da quello che vedo nelle ultime partite, Szczesny sta attraversando il suo più alto momento di forma



Al termine della stagione aspetterai per capire il tuo futuro

Staremo a vedere. Empoli è il posto ideale dove crescere ma non voglio più andare via in prestito. Voglio giocare in un club che lotti per le prime posizioni e soprattutto vorrei rimanere per più di un anno o due. Un altro prestito non è un’opzione.



In Italia si dice che andrai al Torino

L’ho sentito in tv e l'ho letto sui giornali. Ne ho parlato con il mio agente, che mi ha detto di concentrarmi solo sul campo e che tutto sarà più chiaro al termine della stagione.



Ma è un'ipotesi che andrebbe bene?

Il Torino è un club rispettabile. E' una buona squadra, in crescita costante, che vuole giocare in Europa. Una squadra ambiziosa. Non mi dispiacerebbe giocare lì.