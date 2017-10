Investitura importante per il nerazzurro Milan Skriniar. Che arriva da un difensore che la maglia del Milan l'ha indossata 325 volte, vincendo tutto quello che c'era da vincere. Intervistato da L'Equipe Alessandro Nesta ha usato parole importanti per il centrale dell'Inter, arrivato in estate dalla Sampdoria per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro: "E' il nuovo Nesta? Non credo che possa esserci un nuovo Nesta, ma Skriniar è il difensore che più si avvicina a me". Dopo aver conquistato Spalletti Skriniar non vuole fermarsi, vuole riportare l'Inter in Champions League e affermarsi uno dei migliori interpreti del suo ruolo di tutta Europa.



BOOM! - Bravi i dirigenti nerazzurri a puntarci forte, anche perché su Skriniar c'era il forte interesse dell'Atletico Madrid e di Simeone, anche perché adesso il suo valore è nettamente salito: chi volesse anche solo pensare di prendere lo slovacco ex Zilina oggi dovrebbe investire oltre 40/45 milioni di euro, come base minima.