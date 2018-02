Un gol per sbloccare la sfida contro il Benevento, un gol per mettersi alle spalle un momento negativo tecnico, fisico e mentale. Un gol per ritrovare la giusta strada nella corsa a un piazzamento Champions che renderebbe più serena l'Inter anche in vista della prossima estate e della prossima campagna acquisti estiva. Milan Skriniar ancora una volta si è trasformato in goleador ma il gol segnato durante la gara non è stato l'unico messo a segno dal centrale slovacco.



NON VOGLIO ANDARMENE - Parlando dopo la gara contro i campani prima a Sky Sport e poi in mixed zone, Skriniar ha infatti dato un importante aggiornamento di mercato sul proprio futuro smentendo di fatto, alcune delle su dichiarazioni alla stampa slovacca dei giorni scorsi in cui preannunciava un possibile addio: "Ho solo detto che nel calcio tutto può succedere, ma io sto bene all'Inter e non voglio andarmene. Alcune frasi sono state tradotte male, basta una parola e cambia tutto il significato".



A GIUGNO? - Parole d'amore che allontanano, almeno per ora, le tante concorrenti che già a gennaio si erano fatte avanti per lei. Prima il Manchester City, per cui l'Inter ha rifiutato 65 milioni di euro, poi Barcellona e Manchester United. Tutte ancora interessate al centrale slovacco che, salvo esigenza di bilancio, non lascerà l'Inter neanche in estate. Parola di Milan.