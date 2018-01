Nel mirino del Barcellona, adocchiato dal Manchester City, Milan Skriniar pensa all'Inter. Queste le parole del difensore slovacco, arrivato in estate dalla Samp e già punto fermo dell'undici di Luciano Spalletti, rilasciate alla rivista MY:"Lasciare l'Inter? Non ci penso proprio, sono soddisfatto di dove sono e credo che continuerò a giocare il più a lungo possibile in questa squadra. Il mio obiettivo per il 2018 è quello di continuare con queste performance, per giocare più partite possibili e continuare ad aiutare la squadra".



Due parole, poi, sul momento che sta attraversando la squadra nerazzurra: "Cosa è successo? È difficile da dire, abbiamo smesso di fare gol, abbiamo smesso di giocare bene. Siamo entrati in crisi, ma credo che ne usciremo il più presto possibile e ricominceremo a vincere non appena ripartirà la stagione".