Ecco le prime parole di Milan Skriniar da nuovo giocatore dell'Inter, rilasciate negli uffici dell'agenzia Stars&Friend del suo procuratore Karol Csonto: "Non me lo aspettavo, ho sentimenti contrastanti. L'Inter è un top club mondiale, devo ancora riprendermi dalla notizia. Ma adesso devo smettere di fantasticare e dimostrare sul campo che è tutto vero. Domenica andrò a Milano, dove espleterò anche i doveri mediatici. Poi raggiungerò la squadra in ritiro. Bello avere firmato per cinque anni".



Pagato 23 milioni di euro, Skriniar diventa il giocatore slovacco più pagato di sempre, battendo il record prima detenuto da Vratislav Gresko, nel 2002 passato al Parma per 21.5 milioni.