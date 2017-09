Intervenuto ai microfoni di Premium Sport il difensore dell'Inter e autore del gol che ha sbloccato l'incontro con il Crotone, Milan Skriniar ha commentato così la vittoria: "Sono contento per il primo gol ma sono più contento per la vittoria. E’ stata una partita difficile ma era importante vicere, loro in casa sono forti. Noi in vetta? Dobbiamo continuare così e preparare partita dopo partita. Con la Spal ci sono andato vicino, ma oggi sono contento per il primo gol”.