Intervenuto ai microfoni di Inter Tv il difensore nerazzurro Milan Skriniar ha commentato così la vittoria ottenuta sulla Sampdoria: "Sono molto contento per il gol. Rispetto il mio ex club e i miei ex tifosi, quindi non ho esultato. Sono contento per ogni gol e per ogni vittoria, ma mi dispiace aver preso due reti: non ci voleva. Non possiamo prendere gol così, ma questo è il calcio e bisogna pensare già alla prossima. Dicono che parlo tanto in campo? Siamo tutti leader, ci aiutiamo anche parlandoci ed è importante. Non mi aspettavo di iniziare subito così bene, ma questo è sempre stato il mio obiettivo: aiutare la squadra".