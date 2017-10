Prove di Juventus inedita per la sfida contro la Lazio. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, Max Allegri in allenamento ha testato anche un 4-3-3 puro senza Paulo Dybala che rischia la panchina: non è ancora una scelta definitiva, in caso di 4-2-3-1 può giocare lui altrimenti l'allenatore della Juve ha tentato un 4-3-3 con Douglas Costa e Mandzukic esterni, Higuain prima punta, Bentancur con Khedira e Matuidi in mediana. Una Juve inedita con l'idea Barzagli-Chiellini da coppia difensiva.